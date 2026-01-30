In trasferta per rubare rame 24enne fermato con la refurtiva nel furgone

I carabinieri di Farini hanno intercettato un giovane di 24 anni che stava cercando di portare via rame da una proprietà della Curia. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato il metallo nel furgone del sospettato. Il ragazzo è stato fermato e portato in caserma.

Il giovane rumeno residente a Modena, già noto, è stato denunciato per ricettazione, è stato bloccato nel piacentino. Sequestrati anche pneumatici, attrezzi e materiale sospetto Nella serata del 20 gennaio, intorno alle 22.30, una pattuglia ha identificato due veicoli in sosta nei pressi del sito: una Citroen C4 e un furgone Fiat Scudo. Successivamente, durante un servizio perlustrativo il 22 gennaio, i carabinieri hanno nuovamente rinvenuto la stessa vettura, in sosta in posizione tale da intralciare il traffico locale. Il 24 gennaio, verso le 17.30, una nuova segnalazione da parte di un cittadino ha permesso di individuare e fermare il furgone, condotto da un cittadino romeno di 24 anni residente in provincia di Modena.🔗 Leggi su Modenatoday.it

