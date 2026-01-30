Nell’ultimo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette (al cinema), ci sono tutti gli ingredienti “mucciniani”: le crisi di coppia, i maschi vigliacchi che non sanno guardarsi allo specchio e dirsi la verità, le nevrosi, i tradimenti, i tentativi di riprendersi in mano la vita, gli isterismi, le provocazioni e la mancanza di coraggio, di fronte all’infelicità, di sterzare e cambiare strada. Questa volta però il regista romano arricchisce il suo film, sulle relazioni umane che portano a conseguenze estreme, con una componente inedita, il crime (anche se ci aveva già provato con la serie A casa tutti bene ). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Le cose non dette di Gabriele Muccino, il personaggio che resta più impresso ha 13 anni

Approfondimenti su Gabriele Muccino

‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gabriele Muccino

Argomenti discussi: Le cose non dette, arriva il nuovo film di Gabriele Muccino: trama e personaggi; Muccino, in Le cose non dette sentimenti estremi come all'opera; Muccino, 'Le cose non dette'. Da Roma a Tangeri, il luogo di fuga che non cura ma rivela; Le cose non dette : il nuovo film di Gabriele Muccino è una svolta alla Woody Allen.

Le cose non dette, la recensione: Muccino a velocità smodata in salsa mélo-thrillerLe cose non dette film 2026 recensione del film di Gabriele Muccino trama e critica di Le cose non dette di cosa parla e com'è analisi del film ... comingsoon.it

Le cose non dette, la recensione del film di Gabriele MuccinoAl cinema dal 29 gennaio il nuovo film di Gabriele Muccino. La nostra recensione di Le cose non dette ... filmpost.it

Un gruppo di amici, un viaggio verso il Marocco e verità rimaste insabbiate per troppo tempo. Le Cose Non Dette è il nuovo film di Gabriele Muccino e ti aspetta nel tuo The Space Cinema. https://tinyurl.com/2s38kh57 - facebook.com facebook

“Nei miei film le donne sono più lucide degli uomini: è il mio pensiero sulla vita”: Gabriele Muccino e gli interpreti del suo nuovo film “Le cose non dette”, a #EffettoNotte Domani #30gennaio ore 23.35 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @f x.com