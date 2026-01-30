La stagione del Napoli non è ancora finita, ma bisogna fare i conti con alcune difficoltà. La squadra ha ancora molte partite da giocare e la strada verso obiettivi importanti, come la Champions, resta lunga. Serve che tutto il club, dal campo alla dirigenza, si impegni al massimo per raggiungere i traguardi prefissati. Per ora, la squadra si concentra sulle prossime sfide, consapevole che il percorso sarà duro e richiederà il massimo sforzo.

La stagione del Napoli non è certo finita. È ancora molto lungo il percorso. A questo campionato mancano la coppa Italia e sedici partite, con due scontri diretti per arrivare in Champions. Venendo a mancare la partita di coppa campioni, il lavoro quotidiano di Conte avrà maggiori risvolti positivi. Che la stagione sia cortissima per altri versi è un fatto. Il Napoli dietro la scrivania deve già pensare alla programmazione della prossima. Conte ha ancora un anno di contratto, e guardando al mondo degli allenatori, eccetto uno o due irraggiungibili, non c’è nulla di meglio sul mercato che il Napoli non abbia già a libro paga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In giro meglio di Conte non c’è. Però serve che tutto il Napoli sia all’altezza di Conte, a partire dal direttore sportivo

Approfondimenti su Napoli Conte

Recentemente, La Gazzetta ha riconosciuto che Antonio Conte ha ragione quasi su tutto, evidenziando come il centro sportivo del Napoli sia ancora fermo al semplice tweet di De Laurentiis.

Il Napoli di Antonio Conte si presenta più forte e temibile rispetto a prima.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su Napoli Conte

Argomenti discussi: Portare la natura dentro casa: giro del mondo dei migliori artisti floreali; In giro per la Haute Couture di Parigi: Ida Immendorff, Rahul Mishra, Phan Huy e Rami Al Ali; Addio al Giro del lago Resia, simbolo del male profondo delle gare italiane; Meglio la piscina che il mare: l'allarme delle autorità di Sydney dopo quattro attacchi di squali nel giro di 48 ore.

Tadej Poga?ar: 'Sarebbe molto meglio scambiare Giro d'Italia e Vuelta España'In un'intervista rilasciata al giornale spagnolo AS, Tadej Poga?ar ha parlato di un tema molto interessante riguardante il calendario del ciclismo professionistico. Il campione del mondo ha riflettuto ... it.blastingnews.com

"Leggo e sento in giro che gli altri sono sempre più belli e più carini. Invece io dico che il mio Napoli è una squadra europea e gioca un calcio europeo". Antonio Conte 25 gennaio 2025 - facebook.com facebook

LO SMEMORATO DELLA REPUBBLICA Forza Italia apre a Carlo Calenda. Lui esulta: “Sarò felicissimo di collaborare”. Poi però puntualizza, categorico: “Mai con Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Matteo Salvini. Proprio non ce la faccio”. Pec x.com