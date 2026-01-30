In corso Alcaraz-Zverev Carlos ha i crampi | 6-4 7-6 6-6 tiebreak in corso Poi Sinner-Djokovic

Al momento si sta giocando il match tra Alcaraz e Zverev, con Carlos che sta affrontando un momento difficile: ha i crampi e il punteggio è fermo sul 6-4, 7-6, 6-6, con il tiebreak in corso. Poco più tardi scenderanno in campo Sinner e Djokovic. Sinner parte favorito nei precedenti contro il serbo, con cinque vittorie di fila, tra cui quella alla semifinale degli Australian Open del 2024, arrivata dopo il ritiro di Musetti che aveva vinto i primi due set. La giornata di

Alcaraz inizia a essere tradito anche dal rovescio, Zverev scappa sullo 0-30 facilmente prima di «regalare» una risposta su una seconda di servizio. Di testa Carlos però c'è e riesce a ribaltare il punteggio con tre punti di fila e tenendo ai vantaggi. Quasi 3h15' di gioco. Ma non è un time-out È diventata una non partita, Alcaraz a forte rischio La Rod Laver Arena prova a incoraggiare il n. 1 del mondo, ma il momento è drammatico. Sempre dolorante Alcaraz Pur camminando e non riuscendo a spostarsi, Alcaraz in risposta scappa sullo 0-30 e Zverev mostra segni di impazienza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa notte si giocano le semifinali degli Australian Open.

