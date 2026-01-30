Il primo Consiglio comunale del 2026 segna la metà del mandato di Laura Castelletti. Dopo mesi di lavoro, si chiude il giro di boa della sua Giunta. Ma al centro dell’assemblea torna il dibattito sul Piano di Governo del Territorio. La discussione si infiamma, con scontri tra le forze politiche che anticipano le prossime battaglie urbanistiche. La questione, infatti, resta calda, e tutti aspettano di capire come si svilupperanno le prossime mosse sulla pianificazione della città.

Il primo Consiglio comunale del 2026 si apre sotto il segno del tempo. Quello istituzionale, che segna la metà esatta del mandato di Laura Castelletti, e quello politico, scandito da uno scontro frontale sull’urbanistica che anticipa la battaglia campale sul nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). Il piatto forte del giorno, dunque, è stata l'illustrazione della relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche 2023-2028. La sindaca Castelletti ha impegnato l'aula con un intervento di mezz’ora, una "fotografia" politica per rivendicare quanto fatto finora, dai cantieri PNRR, al sociale, dalla cultura al PAC.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Castelletti Giunta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Castelletti Giunta

Argomenti discussi: In Consiglio il giro di boa della Giunta Castelletti. Ma si torna a parlare del PGT - BresciaToday; Maggioranza attovagliata per il giro di poltrone. Conta solo la fedeltà; Il Pd: Commissione d’indagine. E la Lega rimane in silenzio; Convocato il consiglio: ok al bilancio, esame per la tenuta della maggioranza.

#27gennaio La sindaca Laura Castelletti e la Giunta comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianbattista Ferrari, figura di primo piano della politica bresciana, scomparso la scorsa notte all’Ospedale Civile di Brescia. «Perdiamo un uomo - facebook.com facebook