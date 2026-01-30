In casa gli irpini sempre pericolosi

L’Avellino si prepara ad affrontare il Cesena al Partenio. I padroni di casa, finora, hanno vinto 16 punti tra le mura amiche. Sono tredicesimi in classifica, a cinque punti dai playout e a sette dai playoff. Domani, al loro stadio, vogliono mantenere il trend e conquistare altri punti davanti ai propri tifosi.

E' un Avellino che in casa sa farsi valere infatti dei 25 punti ottenuti in totale, tredicesima posizione insieme al Padova (+5 dai playout, -7 dai playoff), 16 sono stati ottenuti proprio al Partenio dove domani arriverà il Cesena. In casa i ragazzi di Biancolino hanno battuto Monza, Entella, Reggiana e Sampdoria, pareggiando con Mantova, Venezia e Palermo, perdendo invece con Spezia, Empoli e Carrarese. Ora devono tornare in quota dopo la sconfitta della scorsa settimana a Spezia per 1-0; il problema è che la matricola irpina subisce troppi gol, in totale 34 come il Mantova, solo il fanalino di coda Pescara ha fatto peggio con 42.

