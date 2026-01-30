Lungo le strade di Bazzano, le fotografie raccontano storie di un passato operaio e di un presente che si mescolano. Una mostra diffusa porta in strada scatti che ritraggono la vita di ieri e di oggi, riportando il Campo dei Fiori sotto gli occhi di chi cammina nel quartiere.

Si intrecciano arte e storia lungo le strade di Bazzano, tra immagini di vita passata e presente. Immagini che attraverso una mostra fotografica diffusa riporteranno il Campo dei Fiori sotto gli occhi di chi percorre le vie del paese. Bisogna fare un salto fino ai primi anni del Novecento per risalire alle origini del quartiere operaio di Bazzano, nato per volontà dell’allora sindaco Carlo Termanini, che oltre alle abitazioni comprendeva anche le scuole e la Casa del Popolo: un nucleo urbano capace di mantenere un legame profondo con le proprie radici, ora immortalato in trenta scatti che ne restituiscono la storia e lo spirito quotidiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Immagini e memoria di un quartiere operaio

