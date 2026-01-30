Imballaggi la filiera da 51 miliardi chiama la politica | Serve un tavolo per la transizione

La filiera degli imballaggi in Italia, che vale oltre 51 miliardi e dà lavoro a 12.000 persone, si rivolge alla politica. Con il nuovo regolamento europeo PPWR, che mira a ridurre i rifiuti del 15% entro il 2040, le aziende chiedono interventi chiari e un confronto diretto con il governo e il Parlamento. La richiesta è di strumenti stabili che permettano di innovare senza mettere a rischio competitività e occupazione.

L'Italia dell'imballaggio è un settore solido e innovativo, un pezzo importante del Made in Italy che vale complessivamente 51,3 miliardi di euro, tra produttori di materiali e costruttori di macchine per confezionamento, stampa e converting. Con oltre 17 milioni di tonnellate di produzione nel 2024, pari all'1,7% del Pil, la filiera registra una crescita costante e prevede incrementi stabili anche nei prossimi anni. Ma mentre i numeri confermano la salute del comparto, la sfida principale resta la transizione verso la sostenibilità. Il nuovo regolamento europeo Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) punta a ridurre del 15% entro il 2040 i rifiuti da imballaggio, spingendo il settore a trovare un equilibrio tra crescita della domanda e riduzione dell'impatto ambientale.

