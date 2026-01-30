Il documentario su Melania Trump non ha fatto molto rumore, ma ha sollevato una discussione diversa. I miliardari americani, coinvolti nel progetto o meno, sono stati protagonisti di una prostrazione che ha attirato l’attenzione più dei contenuti del film. La pellicola non passerà alla storia, ma ha comunque fatto parlare di sé, anche per le reazioni che ha suscitato tra chi la ha visto o commentato.

Il documentario su Melania Trump non passerà alla storia per la peggiore sceneggiatura dai tempi di The Lady di Lory Del Santo, né per il probabile flop al botteghino. Sarà forse studiato dagli storici come un esempio plastico di come i tecnoligarchi americani si sono ridotti pur di non subire ritorsioni da suo marito, Donald Trump, tornato alla Casa Bianca con un potere di intimidazione economica e regolatoria senza precedenti nella storia recente degli Stati Uniti. Il film, intitolato “Melania” perché alcuni personaggi non hanno bisogno del cognome, come i politici cinquestelle al loro apice, o i cantanti di Amici, uscirà oggi negli Stati Uniti (e anche in Italia), distribuito da Amazon MGM Studios. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il vero scandalo del documentario di Melania Trump è la prostrazione dei miliardari americani

