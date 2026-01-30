Il Venezuela cambia rotta sul petrolio come voleva Trump ora si vende ai privati esteri

Il Venezuela apre ai privati esteri. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha firmato una nuova legge che permette ai capitali esteri di entrare nel settore petrolifero. La mossa segna una svolta rispetto alle politiche statali e segue le idee di Trump, puntando a rilanciare l’industria del petrolio nel paese. Ora le compagnie private avranno più spazio e possibilità di investire, modificando così il controllo tradizionale dello Stato sul settore.

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmato e promulgato la riforma della Legge sugli idrocarburi, che allenta il controllo statale sul settore petrolifero e apre formalmente alla partecipazione di investimenti privati ed esteri. Lo ha fatto dopo una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, definendo la riforma un “salto storico” ed aggiungendo che “il Venezuela sta compiendo passi importanti” per rilanciare un’industria strategica in profonda crisi, colpita dal crollo della produzione, dalle sanzioni internazionali e dalla carenza di capitali. Come volevano i piani di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno iniziato a vendere il petrolio del Venezuela all’estero per conto del Venezuela, versando poi parte dei ricavi al regime di Rodríguez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Venezuela cambia rotta sul petrolio, come voleva Trump, ora si vende ai privati esteri Approfondimenti su Venezuela Petrolio Il Venezuela apre ai privati nel petrolio, via libera del Parlamento Il Parlamento venezuelano ha dato il via libera a una riforma che permette ai privati di investire nel settore petrolifero. Trump "blocca" il Venezuela (e il suo petrolio): perché ora si rischia l'escalation Dopo mesi di tensioni crescenti, Trump ha annunciato un blocco navale nel Mar dei Caraibi contro il Venezuela, segnando un’escalation nella crisi internazionale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. #Venezuela, perché Trump vuole mettere le mani sul petrolio dello stato sud americano Ultime notizie su Venezuela Petrolio Argomenti discussi: Svolta del chavismo, il Venezuela apre ai privati nel petrolio; Svolta del chavismo, il Venezuela apre ai privati nel petrolio; Rotte delle petroliere: la spinta della geopolitica; La leader Afd in rotta con l’universo Maga. Il Venezuela cambia rotta sul petrolio, come voleva Trump, ora si vende ai privati esteriLa presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmato e promulgato la riforma ... msn.com Il Venezuela apre ai privati nel petrolioIl Venezuela apre ai privati nel petrolio Dopo la caduta di Maduro passa una riforma storica, asse con Washington ... laregione.ch Leggi l'articolo - Venezuela: cosa cambia davvero per mercati e investitori - facebook.com facebook Gli Usa e il cambio di regime in Venezuela #usa #venezuela #maduro #trump Estratto dal video disponibile sul canale YouTube di Limes (link in bio > ultimi video) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.