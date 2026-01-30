Il terrore dei rider in Brianza | rapine a colpi di bottiglia arrestata banda di giovanissimi C’è anche un ragazzo del Comasco

Una banda di giovanissimi ha scatenato il panico tra i rider in Brianza. Per settimane, sono stati presi di mira con rapine e minacce, spesso usando bottiglie come armi. Alla fine, la polizia è riuscita ad arrestarli. Tra i fermati anche un ragazzo del Comasco, che ora dovrà rispondere di vari reati. La loro azione aveva già seminato paura tra chi consegna cibo e pacchi nella zona.

Sono accusati, a vario titolo, di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti a offendere e utilizzo indebito di strumenti di pagamento Per settimane sarebbero stati il terrore dei rider in servizio: accerchiati, minacciati e derubati, in un’escalation culminata anche con una violenta aggressione a colpi di bottiglia. Al centro dell’indagine una banda composta da giovanissimi, ora finiti in carcere minorile. I destinatari del provvedimento, come riporta MonzaToday, sono tre giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, tutti minorenni all’epoca dei fatti. Due risiedono a Cesano Maderno, mentre il terzo è residente a Mozzate (Como).🔗 Leggi su Quicomo.it

