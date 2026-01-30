Il Telegraph boccia l’acquisto di Koulibaly del Chelsea | Sopravvalutato non è stato un leader della difesa

Il Telegraph non risparmia Koulibaly. Secondo il giornale, l’acquisto del difensore ex Napoli si rivela sopravvalutato e non ha portato quella leadership che ci si aspettava. La lista degli acquisti recenti del Chelsea, dall’altro, vede in cima Casadei, mentre Koulibaly si piazza tra i peggiori.

Il Telegraph ha classificato gli acquisti del Chelsea dal migliore al peggiore degli ultimi anni. Nella lista, sono presenti l’italiano Casadei e l’ex Napoli Koulibaly. Al 30esimo posto c’è il centrocampista ora al Torino, che ha giocato 17 partite al Chelsea, senza mai segnare né fornire assist: Il Chelsea ha fatto un investimento su Casadei, poi l’ha dato in prestito al Reading e al Leicester. Non è mai stato al livello richiesto per la prima squadra, ma almeno non è costato una gran cifra. In una parola: dimenticato. Kalidou Koulibaly è stato messo al 41esimo posto. In 32 presenze, 2 gol e 1 assist: Koulibaly è arrivato a Stamford Bridge con una grande reputazione, dopo essersi affermato al Napoli come uno dei migliori centrali d’Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

