Il Teatro Ridotto punta sulle ’Radici’

Questa sera il Teatro Ridotto di via Marco Emilio Lepido presenta ‘Radici’, una nuova rassegna che porta in scena spettacoli, incontri e workshop dedicati alle storie e alle tradizioni locali. La programmazione, che durerà diverse settimane, offre anche progetti speciali pensati per coinvolgere il pubblico e riscoprire le proprie origini. L’obiettivo è creare un ponte tra passato e presente, attraverso eventi accessibili a tutti.

Si intitola 'Radici' la nuova rassegna di spettacoli, incontri, progetti speciali e workshop organizzata dal Teatro Ridotto di via Marco Emilio Lepido 255. Radici è un'espressione che "richiama la ricerca delle origini e il legame profondo con la natura, intesa sia nella sua dimensione biologica sia come patrimonio culturale – spiega la direttrice artistica Lina Della Rocca –. Simboleggia la forza interiore e il passato da cui traiamo nutrimento per continuare a crescere". Il palinsesto propone otto spettacoli serali, quasi sempre seguiti da un incontro con studiosi del settore e accademici, quattro laboratori con maestri e due presentazioni di libri.

