Il sogno olimpico che sfida i numeri | l’Italia in corsa con passione e imprevedibilità

L’Italia si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici in modo tutto nuovo. Milano e Cortina d’Ampezzo lavorano insieme per portare la manifestazione nel Nord Italia, con entusiasmo e senza paura delle sfide. La voglia di fare bene è grande, anche se i numeri non sono sempre dalla parte degli organizzatori. Gli atleti e le città si stanno muovendo per mettere in piedi un evento che sperano possa lasciare il segno.

L'Italia si appresta a ospitare i Giochi Olimpici inediti, con una doppia sede che unisce Milano, città moderna e internazionale, a Cortina d'Ampezzo, simbolo del freestyle alpino e della tradizione montana. L'evento, previsto per il 2026, è il frutto di una serie di scelte imprevedibili che hanno cambiato il corso della storia olimpica. Il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, ha definito l'intera avventura "un sogno che ha sfidato ogni logica", rivelando come tutto abbia avuto inizio con un colpo di scena: la decisione della sindaca Virginia Raggi, nel 2016, di ritirare il sostegno alla candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024.

