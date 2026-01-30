il sindaco si deve dimettere se perde altri fondi del pnrr

Il sindaco di Ponte a Elsa rischia di perdere il suo incarico se non riesce a rinnovare i fondi del Pnrr. La Lega spinge affinché si dimetta, dopo aver evidenziato che i lavori per la scuola, finanziati con 3 milioni di euro, sono ormai in ritardo da molto tempo. La questione diventa sempre più calda, con i cittadini che chiedono risposte rapide e concrete.

Secondo la Lega sulla scuola di Ponte a Elsa il sindaco deve giocarcisi il posto. "Da tempo si vociferava che i lavori finanziati per 3 milioni dal Pnrr per la scuola di Ponte a Elsa andavano a rilento. Da tempo l’amministrazione comunale era stata messa in guardia del rischio che correva se la scuola non fosse stata pronta per il 30 giugno 2026, data prevista per la fine di tutti i lavori che hanno goduto del beneficio del Pnrr, pena la restituzione di quanto l’Europa aveva erogato – attacca il Carroccio –. Inciampo già avvenuto per il nido di San Miniato Basso". "Ebbene risulta che la ditta incaricata della realizzazione della scuola abbia chiesto un proroga per la fine dei lavori fino al 30 giugno 2026 – rileva la Lega –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina, gli alunni della scuola Primaria di Porta Roma hanno occupato temporaneamente i locali dell'istituto "Fieramosca-Martucci" in via Porta Fluviale, a causa delle condizioni fatiscenti delle aule.

