Il silenzio degli innocenti 10 curiosità sul film

Il film “Il silenzio degli innocenti” ha avuto un percorso interessante. Hopkins, all’inizio, pensava fosse una storia per bambini, mentre Foster ottenne il ruolo dopo che Michelle Pfeiffer rifiutò. Nel frattempo, si parla anche di falene in affari e di Buffalo Bill interpretato da Bowie. Sono dettagli che mostrano come il film abbia coinvolto molte persone e situazioni diverse lungo la sua produzione.

Primo (e finora unico) horror ad accaparrarsi i Big Five, il film segue Clarice Starling, giovane recluta dell'FBI, incaricata di intervistare il brillante e pericoloso detenuto Hannibal Lecter, ex psichiatra e criminologo, per ottenere aiuto nella cattura di «Buffalo Bill», folle e sadico serial killer interpretato da Ted Levine. Tra i due nasce un teso gioco psicologico, mentre Clarice affronta i traumi dell'infanzia per fermare l'assassino prima che colpisca ancora. Si tratta del secondo adattamento cinematografico tratto dai romanzi sul famigerato cannibale: il primo fu Manhunter - Frammenti di un omicidio diretto da Michael Mann nel 1986.

