Il sapere delle mani per gli studenti del Casentino

L’Associazione Prospettiva Casentino ha avviato un nuovo progetto nelle scuole del territorio. Si chiama “Il sapere delle mani” e mira a far scoprire agli studenti il valore pratico del lavoro manuale. Le lezioni si svolgono negli istituti comprensivi del comprensorio, dove i ragazzi possono toccare con mano tecniche e creatività. L’obiettivo è coinvolgere i giovani attraverso attività pratiche e stimolare il loro interesse, portandoli a scoprire il piacere di creare con le proprie mani.

L'Associazione Prospettiva Casentino, tra i tanti progetti messi a disposizione delle scuole del comprensorio, ha attivato anche un percorso dal titolo "Il sapere delle mani", attraverso il quale ha portato negli istituti comprensivi, il potere creativo delle mani allo scopo di portare i giovani.

