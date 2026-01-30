Il romanzo storico

Il romanzo storico ha attraversato secoli, cambiando forma e stile. Da quando il Romanticismo ha portato nuove narrazioni, fino ai giorni nostri, gli scrittori hanno sempre mescolato fatti reali e invenzione. Il genere riflette le trasformazioni della società, adattandosi alle diverse epoche. Oggi resta uno strumento importante per raccontare il passato e farlo vivere ai lettori.

Dal Romanticismo a oggi: l'evoluzione del romanzo storico tra documentazione storica, invenzione narrativa e riflesso della società. Si parla di romanzo storico quando le vicende narrate in un'opera di finzione risalgono almeno a cinquant'anni prima rispetto a quando si scrive e in cui lo spirito e le condizioni sociali siano state abilmente ricreate attraverso una ricerca ed una documentazione precisa ed affidabile. In questo contesto storico, si innesta poi la storia inventata dall'autore. Il genere nacque nell' Ottocento, durante il Romanticismo, che aveva dato un nuovo impulso alla storia e al nazionalismo.

