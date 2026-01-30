Il reddito delle famiglie e quello degli individui due fenomeni diversi

La pubblicazione di un rapporto sulla tassazione e il fiscal drag ha attirato l’attenzione di molti. Due ricercatori della Banca d’Italia spiegano come il reddito delle famiglie e quello degli individui siano due cose diverse, anche se spesso si parla di “reddito” in modo generico. Il rapporto spiega che il fiscal drag, cioè l’aumento automatico delle tasse quando i redditi crescono, può colpire in modo diverso le famiglie rispetto alle singole persone. È un argomento che interessa tutti, perché può influenzare le scelte di spesa e di lavoro di molti italiani.

Il fisco può correggere, l'assicurazione della famiglia aiuta e l'occupazione può crescere, ma non può sostituire all'infinito il ruolo fondamentale dei salari che perdono potere d'acquisto. I numeri di Banca d'Italia E' stato pubblicato un utilissimo rapporto di due ricercatori della Banca d'Italia sul fiscal drag che merita attenzione, non solo per la qualità dell'analisi, ma perché il calcolo viene esteso dal reddito individuale al reddito familiare. Così si può tener conto di benefit a livello familiare come il Reddito di cittadinanza (poi diventato Assegno d'inclusione) e l'Assegno unico per i figli che – non essendo nel caso del Rdc indicizzato all'inflazione – possono determinare perdite di potere d'acquisto.

