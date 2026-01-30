Il Ravenna a Perugia soffre ma torna a casa con un punto | in gol Tenkorang

Il Ravenna torna a casa con un punto dopo la trasferta a Perugia. La partita si infiamma nel primo tempo, con i padroni di casa che aprono le marcature a sorpresa. Il Ravenna non si dà per vinto e trova il pareggio con Tenkorang, che fissa il risultato sull’1-1. La squadra di Ravenna esce dal campo con un risultato positivo, anche se ha sofferto nel corso della partita.

Il Ravenna torna da Perugia con un punto guadagnato (1-1 il risultato finale). In un primo tempo in cui i bizantini partono meglio, a sbloccarla sono a sorpresa i padroni di casa, ma Tenkorang risponde fissando l'1-1. Ripresa di sofferenza per gli ospiti anche a causa dell'espulsione rimediata da Scaringi al minuto 67, ma alla fine anche grazie a un insuperabile Anacoura il risultato non cambia. Pareggio senza reti per la capolista Arezzo contro il Guidonia, mentre chi sorride è l'Ascoli che supera 3-1 il Livorno portandosi a -3 dal Ravenna. Domenica prossima al Benelli i ragazzi di Marchionni ospiteranno il Carpi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Perugia Ravenna 1 1

Il Perugia pareggia 1-1 contro il Ravenna al “Curi”.

Segui la diretta delle partite di Champions League volley a Trento, con aggiornamenti in tempo reale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Perugia Ravenna 1 1

Argomenti discussi: Perugia-Ravenna: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Il Ravenna venerdì sera a Perugia con 300 tifosi. Il mister e il caso Viola: Devo fare delle scelte, ho 25 giocatori...; Calcio serie C, Perugia - Ravenna: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Il Perugia stringe per Canotto. Venerdì arriva il Ravenna.

Il Perugia ci mette il cuore ma non basta, solo 1-1 con il RavennaIl Perugia non va oltre il pareggio in casa contro il Ravenna. Dopo un primo tempo sofferto, con i romagnoli protagonisti (1-1, a Montevago ha risposto Tenkorang ), il Grifo ha provato a vincere la ... corrieredellumbria.it

Il Grifo lotta, crea, spreca e… impreca. Contro il Ravenna un pari pieno di rammaricodi Daniele Sborzacchi Una buona prestazione frutta però solo un punto al Perugia, che sfiora la vittoria pesante contro il Ravenna secondo in classifica. Il forcing finale dei biancorossi, con gli avv ... umbria24.it

La capolista Arezzo di mister Bucchi sarà ospite del Guidonia, il Ravenna sarà di scena a Perugia e l'Ascoli ospiterà al Del Duca il Livorno. - facebook.com facebook

#SerieC gr.B Forlì-Sambenedettese 0-2 Perugia-Gubbio 0-1 Bra-Ravenna 2-1 Pontedera-Pineto 1-1 league table (top5) 1 Arezzo 49 2 Ravenna 42 3 Ascoli 37 4 Pineto 33 5 Campobasso 30 #calcio #football x.com