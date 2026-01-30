Il ragazzo dai pantaloni rosa | studenti coinvolti al Premio Mattei contro bullismo e cyberbullismo

Questa mattina a Cassino si è tenuta la presentazione del libro

Alla nona edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei all’Università di Cassino, oltre 400 ragazzi partecipano alla presentazione del libro di Ciro Cacciola e al lancio del progetto “Storie che costruiscono” L’incontro, pensato come momento di confronto e riflessione, ha affrontato un tema di forte attualità e rilevanza sociale quale il bullismo e il cyberbullismo, scelto quest’anno come argomento centrale del Premio Mattei per le scuole medie. Numerosi i momenti di intensa emozione che hanno caratterizzato la mattinata, testimoniando il coinvolgimento autentico dei ragazzi e la forza del messaggio veicolato attraverso il racconto e il dialogo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Questa mattina si è svolta una cerimonia in città per il Premio Pino e Amilcare Mattei.

