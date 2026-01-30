Il radicamento nel territorio un ’antidoto’ all’incertezza

Questa mattina si è tenuto un incontro tra i rappresentanti della cooperativa locale e i soci, per discutere di come rafforzare il legame con il territorio. Durante l’assemblea, si è parlato di come il radicamento nel territorio possa diventare una risposta concreta all’incertezza economica che colpisce la zona. I dirigenti hanno ribadito che l’obiettivo principale resta mettere l’utilità al servizio della crescita, mantenendo saldo il rapporto con le persone e le comunità locali.

"L'UTILE è al servizio della crescita della cooperativa e dei suoi soci: questo il messaggio più forte che viene dalla cooperazione". Daniele Montroni è presidente di Legacoop Emilia-Romagna, associazione che rappresenta circa 1.000 cooperative, con un valore della produzione di 31,7 miliardi di euro, 161.000 dipendenti e oltre 2,7 milioni di soci. Considerando anche le imprese controllate, il valore sale a 56 miliardi di euro, il 17,9% dell'economia regionale. Presidente Montroni, l'Emilia-Romagna è spesso indicata come uno dei motori economici del Paese. Che ruolo giocano oggi le cooperative in questo modello di sviluppo e perché continuano a rappresentarne un punto di forza? "La cooperazione è un punto di forza perché le cooperative sono un modello d'impresa inclusivo, capace di creare coesione sociale.

Le elezioni provinciali di Salerno hanno confermato il consolidamento della presenza di Forza Italia sul territorio, con l’elezione di due consiglieri provinciali appartenenti al partito.

