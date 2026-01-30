il premio gentile in due video racconti

Il Premio Gentile di Fabriano compie trent’anni. Per questa occasione, sono stati realizzati due video racconti che ripercorrono la storia e i momenti più significativi della manifestazione. L’evento, ormai appuntamento fisso del panorama culturale italiano, continua a coinvolgere scrittori, studiosi e appassionati, mantenendo viva la memoria di Giovanni Gentile.

Il premio nazionale Gentile da Fabriano taglia il traguardo dei trent’anni, confermandosi come uno degli eventi culturali più autorevoli e vitali del Paese. Fondato nel 1997 — anno del tragico sisma che scosse il Centro Italia — dal Senatore Carlo Bo e dal Professor Galliano Crinella, il premio ha saputo trasformarsi in un palcoscenico d’eccellenza, capace di dare voce all’Italia che produce, studia e innova. Per celebrare questo anniversario e preparare il terreno alla cerimonia del trentennale prevista per il 3 ottobre 2026, l’associazione Gentile Premio e il Comune di Fabriano hanno promosso un’iniziativa speciale articolata in due serate-evento, presentate con entusiasmo dal sindaco Daniela Ghergo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

