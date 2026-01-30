Il Post tornerà alla fiera dei libri di Firenze per il quinto anno consecutivo. Quest’anno avrà uno spazio più ampio e più incontri con il pubblico. Chi è abbonato potrà approfittare di uno sconto speciale. La presenza dell’evento si fa sempre più grande, attirando appassionati e lettori da tutta la zona.

Anche quest’anno il Post sarà alla fiera dei libri di Firenze, con uno spazio più grande e più incontri, e uno sconto per le persone abbonate Da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo il Post sarà di nuovo a Firenze per Testo l’evento dedicato all’editoria contemporanea con cui il Post ha collaborato sin dalla prima edizione, grazie all’invito della libreria Todo Modo di Firenze che ha inventato il progetto assieme a Pitti Immagine, e al sostegno della Fondazione Peccioliper. Come negli anni scorsi il Post sarà presente con un suo spazio e curerà una serie di incontri nel programma, proseguendo nel suo interesse a spiegare il mondo dell’editoria e a incontrare abbonati e lettori. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Post a Testo, per il quinto anno

Approfondimenti su Post Testo

I Carolina Panthers hanno deciso di esercitare l’opzione per il quinto anno sul quarterback Bryce Young, come comunicato dal direttore generale Dan Morgan.

Fincantieri ha ottenuto per il quinto anno consecutivo la certificazione Top Employer Italia 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ESTONIA-ITALIA in una canzone

Ultime notizie su Post Testo

Argomenti discussi: Capire male i testi delle canzoni; Come la destra ha cambiato il testo della legge sul consenso; Tornano i concerti del Post, a luglio, a Peccioli; #lafinedeglihashtag.

Violenza sessuale: il ddl Bongiorno passa a maggioranza in commissione GiustiziaAGI - Passa a maggioranza, in commissione Giustizia al Senato, il ddl Bongiorno sulla violenza sessuale. Dodici voti a favore e dieci contrari permettono alle forze che sostengono il governo di adotta ... msn.com

Volontà contraria, non più consenso attuale. Sulla violenza sessuale Bongiorno rompe il patto Meloni-SchleinUn'offesa alle donne, un'offesa alle vittime e un'offesa anche alla presidente del Consiglio, hanno commentato in una nota Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo Pd alla Camera e al Senato sull ... huffingtonpost.it

Si riparte, qui il post con le prime date annunciate, un post che si potrebbe anche chiamare "La comprensione del testo, questa sconosciuta" - facebook.com facebook