Il Ponte sullo Stretto è l’emblema dello spreco di risorse enormi senza avere nulla di concreto

Il Ponte sullo Stretto di Messina continua a essere al centro delle polemiche. Le risorse sprecate e i soldi pubblici investiti finora sembrano non portare a nulla di concreto. Un progetto che, agli occhi di molti, resta solo un'idea irrealizzata, tra promesse e ritardi. Ricordo bene le parole del professor Michele Sarà, che negli anni Settanta si occupava di studi sull’impatto ambientale del ponte. Da allora, poco è cambiato. Le discussioni si infittiscono, ma i lavori ancora non partono e le aspettative si riducono

Quando ero studente, nei primi anni settanta, il prof. Michele Sarà, un’autorità in biologia marina, partecipò ad uno studio sull’impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina. Dopo una decina d’anni ne fece un altro. Assieme a lui lavorarono molti altri professori universitari, man mano che i progetti venivano aggiornati. Dopo un po’ i progetti invecchiavano e se ne facevano di nuovi, con altri studi di impatto. Già allora pensavo: ma se avessero realizzato il primo progetto, ovviamente sarebbe stato inadeguato, visto che continuano a farne di nuovi. Il Ponte sullo Stretto è l’emblema di come in Italia si possano consumare risorse enormi senza avere nulla di concreto: pur non essendo mai stato costruito, tra studi di fattibilità, progettazioni, penali e gestioni societarie sono già stati spesi oltre 1,1 miliardi di euro di soldi pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

