Il poliziotto che ha sparato e ucciso Mansouri era stato coinvolto in un arresto dubbio nel 2024

Il poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo aveva già avuto problemi in passato. Era stato coinvolto in un arresto poco chiaro nel 2024, ma le circostanze non erano mai state del tutto chiarite. Ora, l’episodio di ieri riaccende le polemiche sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla trasparenza delle indagini.

Il poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri a Rogoredo era rimasto coinvolto in una vicenda poco chiara avvenuta in passato. Si tratta, stando a quanto emerso, di un presunto caso di fabbricazione di prove false contro uno spacciatore arrestato a Corvetto il 7 maggio 2024, un ventunenne tunisino. Nel verbale d'arresto e nella relazione di polizia giudiziaria ci sarebbero state “numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza”, come scritto dal Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza, depositata un anno fa, con cui il ventunenne venne assolto dall'accusa di spaccio.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un poliziotto ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in via Giuseppe Impastato a Rogoredo.

Durante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.

