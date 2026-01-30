La nostra regione si prepara a superare l’1% di crescita del Pil quest’anno. Un dato positivo, che arriva in un momento in cui si punta tutto sull’innovazione. Intelligenza Artificiale e Transizione Digitale sono le parole chiave di questa fase. La strada verso il rilancio passa anche attraverso queste tecnologie, che già oggi cambiano il modo di lavorare e fare impresa. Sul campo, come imprenditore prima e come leader di Assolombarda poi, si vede chiaramente come l’innovazione possa fare la differenza.

Intelligenza Artificiale e Transizione Digitale sono le parole chiave della sua carriera. Prima sul campo, da imprenditore, quindi in Assolombarda, fino ad assumerne la leadership. Dopo gli studi in Bocconi, ha anticipato i tempi (e i concorrenti) puntando sulla cyber security. Così oggi Alvise Biffi può analizzare lo stato dell'arte dal suo osservatorio privilegiato. Presidente, qual è il momento delle imprese del territorio e quali le prospettive? "Il territorio e le sue imprese continuano ad essere locomotiva, anche se tensioni geopolitiche, incertezza e domanda globale debole influiscono sulle performance.

© Quotidiano.net - "Il Pil del territorio crescerà oltre l’1% ma l’innovazione è la vera chiave per svoltare"

Secondo Confcommercio, i dati sul Pil provinciale di Pisa indicano una conferma della stabilità economica del territorio, nonostante le sfide legate alla situazione internazionale e ai crescenti costi.

