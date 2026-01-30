Il percorso della fiamma olimpica a Milano il 6 febbraio Strade e orari

La fiamma olimpica passerà per le strade di Milano il 5 e 6 febbraio 2026, prima dell’inizio ufficiale dei Giochi. La corsa si svolgerà in diverse zone della città, con la cerimonia di apertura prevista per la sera del 6 febbraio.

La fiamma olimpica sfilerà per le strade di Milano il 5 e il 6 febbraio 2026, subito prima della cerimonia di apertura dei Giochi prevista per la serata del 6 febbraio. Saranno tantissime le strade e i quartieri che verranno toccati dal passaggio dei tedofori. Il 6 febbraio sarà anche il giorno della (contestata) chiusura delle scuole di ogni ordine e grado all'interno della circonvallazione esterna, sia per il passaggio della fiamma sia perché quel giorno ci saranno movimenti di delegazioni straniere in città. Vediamo ora il percorso della fiamma venerdì 6 febbraio a Milano, dopo avere elencato le strade che saranno percorse il 5 nel pomeriggio in città e al mattino nell'hinterland.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il percorso della fiamma olimpica nel Milanese si svolge giovedì 5 febbraio, dopo aver già attraversato Magenta e Abbiategrasso.

Il 2 gennaio, nel pomeriggio, Pescara ospiterà il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Giovedì la Fiamma Olimpica arriva a Pavia: gli orari dei passaggi nelle città

La Fiamma Olimpica illumina Bormio, sede ufficiale delle gare di sci: tutti gli eventi in programma sabato 31 gennaio 2026Lo spirito sportivo che caratterizza la città valtellinese viene celebrato con una staffetta giovanile sulla celebre pista Stelvio, sulla quale il 7 febbraio prenderanno il via le Olimpiadi. Tanti gli ... ilgiorno.it

