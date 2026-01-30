Il PD esulta Lecco paga | la verità sulle ciminiere in città la sapremo con uno studio epidemiologico indipendente
Il PD di Lecco può festeggiare, ma le cose non sono così semplici. La città continua a respirare il fumo di quelle ciminiere e ancora non ci sono risposte chiare sui rischi per la salute. La verità sulla qualità dell’aria arriverà solo con uno studio epidemiologico indipendente, che ancora non è stato realizzato. Nel frattempo, i cittadini chiedono trasparenza e fatti concreti.
Carlo Piazza replica al PD: "Se le carte sono in ordine non è merito di chi governa, ma di chi ha vigilato. È stata la partecipazione dei cittadini a far scoprire lo strafalcione. Le firme le consegneremo al Comune PD che ha voluto le ciminiere nel cuore della città" Il PD di Lecco può anche esultare, ma la realtà è molto diversa dalla narrazione autocelebrativa che stanno cercando di imporre. Che oggi l'iter autorizzativo sia formalmente concluso non cancella mesi di opacità, silenzi e decisioni prese sopra la testa dei cittadini. Se le carte oggi risultano "in ordine" non è merito di chi governa, ma di chi ha vigilato.🔗 Leggi su Leccotoday.it
