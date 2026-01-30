Il passato presenta il conto | 35enne arrestato Deve scontare 6 mesi per porto d' armi abusive

La Polizia di Stato di Frosinone ha arrestato ieri un uomo di 35 anni. Deve scontare sei mesi di carcere per aver portato armi in modo abusivo anni fa. L’ordine di detenzione arriva dopo un controllo di routine e riguarda reati che risalgono nel tempo.

Dopo essere stato fermato e identificato, l'uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per l'espletamento delle formalità di rito I reati commessi anni fa tornano a chiedere il conto. Nella giornata di ieri, il personale della Polizia di Stato di Frosinone ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di un uomo di 35 anni, residente nel capoluogo ciociaro. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Squadra Volante), impegnati nel capillare controllo del territorio, hanno rintracciato l'uomo destinatario del provvedimento restrittivo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Frosinone Arresto Rapina al porto antico, arrestato 50enne: dovrà scontare 4 mesi Arrestato nel Napoletano: deve scontare 7 anni e 4 mesi di carcere Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Frosinone Arresto Argomenti discussi: Reinventare il passato e il presente nella Grecia antica; Portiamo gli studenti a teatro. Il passato che illumina il presente; Paolo Perezzani: Salvare il passato nel presente; Passato e Presente. La memoria del passato non deve restare un esercizio retorico - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.