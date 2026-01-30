Da Berbenno a Lecco, passando per Ardenno, Morbegno, Colico, Mandello del Lario e Abbadia, la staffetta della fiaccola olimpica sta attraversando la Valtellina. Domenica, la fiamma arriverà a Lecco, che diventa il punto di raccordo con Milano, segnando un passo importante verso i Giochi invernali del 2026.

Da Berbenno a Lecco, passando da Ardenno, Morbegno, Colico, Mandello del Lario, Abbadia. È il viaggio della staffetta olimpica, che domenica porterà la fiamma dei Giochi invernali di Milano - Cortina 2026 dalla Valtellina, location di alcune gare, a Lecco, punto di collegamento e snodo con Milano. I tedofori approderanno in provincia di Lecco a Colico, in piazza Giuseppe Garibaldi dalle 14. Saranno accolti da musica, sport naturalmente, esibizioni. "Un evento per tutta la comunità, aperto a grandi e piccoli, per celebrare insieme sport e spirito di squadra", sottolinea la sindaca Monica Gilardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il passaggio della fiaccola. Tutta la mappa

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il 16 gennaio, a Piacenza, la fiaccola olimpica attraverserà il centro storico, culminando in un villaggio olimpico temporaneo in piazza Cavalli.

Nelle vie di Brindisi si è svolto il passaggio della fiaccola olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina, un momento di grande significato simbolico e di unione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: 52a tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica; Fiamma olimpica, Tita, Anesi e Mosaner tra i 30 tedofori della tappa a Trento in programma il 29 gennaio 2026; Portogruaro-Concordia, venerdì 23 gennaio passaggio della fiaccola olimpica; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 53 ci porta da Merano a Trento - Aggiornamento del 29 Gennaio delle ore 14:39.

Olimpiadi, il passaggio della fiaccola regala emozioni: tra i tedofori la campionessa paralimpica Rossi e il capitano della nazionale di rugby LamaroPordenone non si è lasciata intimorire dal risveglio sotto un cielo plumbeo e una pioggerellina sottile: nonostante il vento freddo abbia sferzato la città fin dalle prime ore ... ilgazzettino.it

La fiaccola olimpica ha lasciato l'Alto AdigeFolla e entusiasmo a Merano: tra i tedofori anche Omar Visintin, asso dello snowboard. Il percorso è proseguito in Oltradige, poi il passaggio di consegne a Mezzocorona ... rainews.it

Freepressonline. . Il Mercato Ittico di Aci Trezza è chiuso da una settimana dopo il passaggio del ciclone Harry Transennato e fermo, con gravi disagi per pescatori, venditori e ristoratori. Un colpo duro per tutta l’economia del mare. Ora resta una domanda: - facebook.com facebook