Le squadre italiane puntano più a incassare i soldi della Champions che a migliorare realmente le proprie prestazioni in campo. Molti club preferiscono fare turnover e mantenere la posizione in classifica, anche se questo non porta a risultati concreti nelle partite. Alla fine, il vero obiettivo sembra essere il denaro, più che il successo sportivo.

l'obiettivo non è vincere la Champions, ma partecipare alla Champions per incassare i milioni che la Champions elargisce. Ormai sembra essere diventato questo il modus operandi delle squadre italiane nella competizione massima. L’importante è esserci ed accaparrarsi quanti più milioni è possibile. Il resto - il trofeo, la competizione - è relativo. Nell’ultima giornata della prima fase a gironi, l’Atalanta è stata la dimostrazione giocante di tale realismo economico. A Bruxelles, contro l’Union Saint-Gilloise, Raffaele Palladino ha lasciato fuori 7-8 titolari ed è stato battuto da una modesta squadra belga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il paradosso italiano: fare turnover in Champions per restare in Champions

Approfondimenti su Champions Italia

Nella 21ª giornata di Serie A, Udinese e Inter si sfidano in una partita che potrebbe vedere alcuni cambi di formazione, considerando anche le possibili rotazioni in vista delle prossime competizioni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Champions Italia

Argomenti discussi: L’Italia investe ma non cresce: il paradosso di un sistema produttivo bloccato; Carta, il paradosso del riciclo: Chiuse 6 cartiere, mentre l'India ci rivende i prodotti fatti col nostro macero; Il paradosso italiano: fare turnover in Champions per restare in Champions; Il paradosso del deepfake perfetto: quando l’IA è troppo brava per essere contestata.

Economia del calcio, arbitri e il paradosso del VARNel calcio italiano continuiamo a raccontare le partite come se fossero soltanto eventi sportivi. Ma non si tratta più solo di competizione agonistica: il calcio è un’industria complessa, ad alta inte ... msn.com

IL PARADOSSO ITALIANOPartiamo dai dati dell’Istat, che hanno il crisma dell’ufficialità e dovrebbero sfuggire alle accuse di partigianeria che reciprocamente inquinano il dibattito tra maggioranza e ... opinione.it

Il paradosso della Dea: leoni in Champions, fragili in provincia. Quel "vizio" che frena la corsa all'Europa - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook

Paradossale in Hapoel Holon-Trapani di Basketball Champions League I 5 titolari iniziano a lasciare il parquet fino al quinto fallo di Patti Dopo soli 7' di gioco e il libero del 38-5, gli arbitri sono costretti a dichiarare conclusa la partita #BasketballCL # x.com