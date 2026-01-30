Chiara Cavaliere, attrice di fiction e serie Tv, ricorda come fin da piccola desiderasse sempre recitare. La sua passione la ha portata a calcare i palcoscenici più vari, affrontando spesso momenti difficili e sfide che l’hanno messa alla prova. Ora, con anni di esperienza alle spalle, continua a inseguire il sogno di restare sul palco.

"Fin da bambina, non ho un ricordo in cui non dicessi di voler recitare". Lo racconta Chiara Cavaliere, attrice nota per i suoi ruoli in numerose fiction e serie Tv. Che prosegue, "da piccola, guardavo le cassette degli spettacoli di Eduardo De Filippo e recitavo tutte le scene, era un istinto naturale. Crescendo non ho mai cambiato idea e i miei genitori, visto che ero così decisa, mi fecero fare un provino". Quanti anni aveva? "Dodici. Un amico di famiglia suggerì ai miei genitori di portarmi a un casting. Cercavano una ragazzina della mia età per la fiction “Mal’aria”. Vado e mi scelgono. In quel momento, sul set, mi sono sentita ‘a casa’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il palcoscenico nel sangue

Approfondimenti su Palcoscenico Nel Sangue

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il ritmo nel sangue di Mimmo Mirabelli

Ultime notizie su Palcoscenico Nel Sangue

Argomenti discussi: Il palcoscenico nel sangue; Al Teatro delle Passioni One night at the Golden Bar di Alberto Cortés; La valigia degli autori. Elvira Frosini e Daniele Timpano; Ashkan Khatibi: Porto in scena un campo di battaglia: il corpo degli iraniani (di G. Belardelli).

Il palcoscenico nel sangueChiara Cavaliere si racconta ai lettori di QN Recitare e cantare sono le mie passioni. Il sogno? Un film come ‘Moulin Rouge’. . quotidiano.net

C’era un modo di stare in campo che non si insegnava sui libri dei coach: Pino Brumatti ce l’aveva nel sangue. Solare, ironico, generoso, capace di trasformare il basket in un palcoscenico dove tecnica e sorriso andavano a braccetto. Un talento puro, ma sopr - facebook.com facebook