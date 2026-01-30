Il nuovo virus Nipah? La mortalità è alta difficile sia pandemico

Il virus Nipah torna a preoccupare. Dopo il picco dell’influenza, le autorità monitorano con attenzione questa nuova minaccia, che finora ha mostrato una mortalità elevata ma sembra ancora lontano dal diventare una pandemia. Gli esperti rassicurano: la diffusione sembra limitata e difficile che possa causare una crisi su larga scala. Tuttavia, in ospedale si intensificano i controlli e si invita la popolazione a mantenere le cautele.

Pisa, 30 gennaio 2026 – Il picco dell'influenza sembra essere passato, ma il mondo guarda con un po' di apprensione al virus Nipah. Il nome deriva dal paese dove è stato identificato per la prima volta alla fine degli anni Novanta. Sulla base delle informazioni a disposizione al momento, "il rischio di infezione per le persone provenienti dall'Europa che viaggiano o risiedono nell'area è valutato come molto basso", afferma l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. guzzi monza vaccinazione papilloma virus Il direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive di Pisa, Marco Falcone, spiega che al momento c'è attenzione della comunità scientifica, ma non allarme.

