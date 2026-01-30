Il mondo del calcio piange il ‘mister’ Mario Berardi

Riccione piange Mario Berardi, morto a 79 anni. Conosciuto in città, aveva passato tutta la vita nel mondo del calcio. Prima come giocatore, poi come allenatore e infine come messo comunale. Era uno di quei volti che tutti riconoscono e rispettano. La città si stringe intorno alla famiglia e ai tanti amici che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Lutto a Riccione per la scomparsa di Mario Berardi, 79 anni, molto conosciuto in città, per essere stato non solo lo storico messo comunale, ma per aver operato in tutte le società calcistiche riccionesi, prima come giocatore e poi per decenni come allenatore. Il suo cuore ha cessato di battere mercoledì, in seguito alla malattia che l'aveva debilitato. Lascia la moglie Anna e i figli Federico (Chicco) insegnante di calcio, Davide, anche lui allenatore e Denis, con un passato da calciatore. Giovale, molto socievole e disponibile, sempre sorridente, ha allenato migliaia di bambini. Lo ricordano con affetto centinaia di riccionesi e pure corianesi, sui social con una miriade di messaggi di cordoglio.

