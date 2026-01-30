Il mondo del basket piange Brad Branson Da Rimini alla Nba | Era un grande talento
Il mondo del basket si stringe attorno alla perdita di Brad Branson, morto improvvisamente a soli 2 anni. La notizia ha sconvolto gli appassionati, soprattutto a Rimini, dove il giovane talento aveva iniziato la sua carriera e stava facendo parlare di sé. Da qui, la sua storia si è poi spinta fino alla Nba, lasciando un segno indelebile.
di Loriano Zannoni È morto Brad Branson e la memoria degli appassionati riminesi va a quel ragazzone di 2.08 nato nel 1958 che si è affacciato in città nell’estate del 1980, appena uscito dal college. Uno di quegli americani di talento, classe e solidità. Ma anche serietà e spirito positivo, mostrato sotto l’Arco d’Augusto per un solo anno, l’unico giocato coi colori biancorossi. Branson aveva 67 anni. Uscito dall’università di Southern Methodist, i Mustangs, Branson è stato scelto al secondo giro del draft Nba 1980, col numero 45, dai Detroit Pistons. La sua prima avventura professionistica, però, è stata quella di Rimini, quando il club prendeva il nome di Sacramora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Brad Branson
Ultime notizie su Brad Branson
Addio a Brad Branson, stella anni ‘80 del Basket BresciaL’ala-centro americana giocò in città dal 1983 al 1986, ed è ancora il quarto marcatore all time del club: si è spento ieri all’età di 67 anni ... giornaledibrescia.it
Addio a Brad Branson, icona del basket bresciano anni ’80Ex stella di Basket Brescia e icona europea, Branson, ala?centro statunitense di 2,08?m si è spento a 67 anni. Giocò con la squadra cittadina dal 1983 al 1986. quibrescia.it
In ricordo del grande BRAD BRANSON. RIP. - facebook.com facebook
LUTTO NEL BASKET Addio a Brad Branson, in Italia a Rimini nel suo primo anno da pro, poi per tre anni a Brescia. Successivamente tante stagioni tra Real Madrid e Valencia. x.com
