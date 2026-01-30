Firenze si prepara a rivivere un momento storico. Una tribute band locale suonerà sul tetto di un edificio della città, in omaggio al celebre concerto dei Beatles del 1969. L’evento richiama l’attenzione di molti fan, pronti a rivivere l’atmosfera di quella giornata memorabile, anche a distanza di decenni.

Firenze, 30 gennaio 2026 – Il 30 gennaio del 1969 Londra ascoltava quella che sarebbe diventata l’ultima esibizione pubblica dei Beatles, il concerto improvvisato dai Fab Four sul tetto degli Apple Studio s in Saville Row. I passanti della zona di Piccadilly quel giorno inconsapevolmente ascoltarono cinque nuovi pezzi dei Beatles, che sarebbero poi usciti sull’ album Let it be, nel mezzo della routine quotidiana del centro di Londra e senza ovviamente vedere il gruppo. Il mitico concerto sul tetto dei Beatles, l'omaggio della tribute band fiorentina Per l’anniversario di questo storico concerto questa mattina gli Star Club, tribute band fiorentina dei Beatles, hanno riportato quell’atmosfera a Firenze suonando da un tetto in zona Fortezza da Basso la scaletta dell’intero concerto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il mitico concerto sul tetto dei Beatles, l'omaggio della tribute band fiorentina

A Firenze, un gruppo di musicisti ha ricreato il famoso concerto sul tetto degli Apple Studios, in stile Beatles.

