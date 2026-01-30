il mio viaggio da giornalista ad autista di uber

Un ex giornalista di Reuters ha deciso di cambiare strada. Dopo anni passati a raccontare crisi e emergenze, ora si trova alla guida di un’auto Uber. La sua realtà quotidiana è molto diversa da quella di prima, ma lui dice di sentirsi più vicino alle persone, ascoltando le loro storie mentre le porta in giro per la città.

Il mio telefono ha fatto "bip", segnalandomi una corsa. Ho cliccato per accettare e pochi minuti dopo mi sono fermato accanto a un'anziana in un parcheggio di Fairfax, in Virginia, a circa mezz'ora da Washington. La donna ha scambiato qualche parola in spagnolo con l'uomo che era con lei nel buio del primo mattino e poi è scivolata sul sedile posteriore della mia Subaru Outback. La corsa mi avrebbe fatto guadagnare meno di sette dollari. «Buenos días», ho detto. Lei mi ha risposto allo stesso modo. Era loquace, a differenza delle persone che avevo accompagnato prima. Era nata in Perù, mi ha raccontato, e suo marito è morto due anni fa.

Da giornalista a driver di Uber, l'ex corrispondente di Reuters racconta come il suo lavoro sia cambiato.

