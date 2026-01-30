Il ministro Salvini in visita a Furci | Serve tagliare la burocrazia non i fondi per il sud

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è arrivato questa mattina a Furci, dove ha visitato le zone colpite dal ciclone Harry. Durante il sopralluogo, ha detto che serve ridurre la burocrazia, ma senza toccare i fondi destinati al Sud. Salvini ha promesso interventi rapidi e concreti per aiutare le comunità colpite e ha criticato chi pensa di tagliare risorse invece di semplificare le procedure. La visita si è concentrata sulla situazione di emergenza e sulle misure immediate da mettere in campo.

Nel suo sopralluogo tra le aree devastate dal ciclone Harry, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha ribadito la necessità di interventi urgenti e concreti. “ I soldi ci sono, ma servono tempi rapidi – ha detto – non possiamo aspettare mesi per autorizzazioni e piani obsoleti. Serve una deroga alle regole, o la stagione estiva sarà un'altra emergenza ”. Dal lungomare devastato di Furci Siculo ai crolli a Bova Marina e Melito, Salvini ha ascoltato i sindaci e promesso supporto anche per rafforzare le macchine amministrative locali: “ Non puoi dare 50 milioni a un Comune con un solo geometra ”. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ministro Salvini in visita a Furci: "Serve tagliare la burocrazia, non i fondi per il sud" Approfondimenti su Salvini Furci VIDEO | Ciclone Harry, Schifani accoglie Salvini a Furci Siculo e taglia corto sui fondi: "Quelli del ponte non si toccano" Renato Schifani a Furci Siculo riceve Salvini e chiude la porta sui fondi del ponte sullo Stretto. Lavorazioni metalmeccaniche e ferroviarie, il ministro Salvini visita un'azienda di Brindisi Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Salvini Furci Argomenti discussi: Il Ministro Salvini in ACI per parlare del futuro dei trasporti; Italia-Germania: bilaterale del Ministro Salvini con l’omologo tedesco Patrick Schnieder; Salvini elogia la Cina: Lì il ministro fa ponti senza sindacati e Tar; Il Ministero dei Trasporti al lavoro per la circolazione dei veicoli storici. Salvini: Sono un patrimonio tutto italiano. Salvini in Sicilia, nei luoghi colpiti dal ciclone Harry: «Ripartire in poche settimane»A oltre una settimana dal ciclone Harry che ha colpito la Sicilia, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini visita l'Isola ... meridionews.it Ciclone Harry, oggi il ministro Salvini in Calabria e Sicilia: i soldi del Ponte? Non si toccano. Lunedì tocca a TajaniNon saranno dirottati sui danni del maltempo al sud come chiesto dalle opposizioni, ha voluto chiarire il vicepremier e ministro delle Infrastrutture. Abbiamo quasi 30 miliardi di cantieri aperti in ... gazzettadelsud.it Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è oggi a Melito Porto Salvo e nella zona del basso Jonio reggino per un sopralluogo nei posti colpiti dal ciclone «Harry». - facebook.com facebook Salvini, fondi per maltempo ci saranno senza toglierli a investimenti. Sopralluogo ministro. 'Ridurre risorse per infrastrutture il danno oltre la beffa' #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.