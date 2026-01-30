Il microbiota e i suoi super poteri per le Domeniche delle Mariette l' incontro con la dottoressa Daniela Biserni

Domenica 1 febbraio torna l’appuntamento con le Domeniche delle Mariette, la rassegna dell’Associazione forlimpopolese dedicata alla cucina casalinga. Questa volta si parla di microbiota e dei suoi poteri, in un incontro con la dottoressa Daniela Biserni. Un momento per scoprire come il nostro intestino influisce sulla salute, tra curiosità e consigli pratici.

Domenica 1 febbraio ritornano gli appuntamenti con le Domeniche delle Mariette, la rassegna mensile che l’Associazione forlimpopolese dedica ai temi legati alla cucina di casa. Ospite dell'evento sarà la dottoressa Daniela Bisegni che presenterà il libro “Il microbiota e i suoi superpoteri” (Cairo 2025). In questo incontro, la dottoressa Daniela Biserni svelerà come il microbiota, questo “organo nascosto”, dialoghi costantemente con il cervello e perché il benessere fisico e mentale siano così legati. I partecipanti potranno scoprire come proteggere questa barriera naturale e quali strategie pratiche adottare per sprigionare i suoi superpoteri.🔗 Leggi su Forlitoday.it

