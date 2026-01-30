Il Messico rafforza il ruolo di principale partner commerciale degli Stati Uniti con scambi in crescita senza precedenti

Il Messico diventa il principale partner commerciale degli Stati Uniti. Gli scambi tra i due paesi continuano a crescere e hanno raggiunto livelli mai visti prima. Le aziende messicane vendono di più negli Stati Uniti e viceversa, rafforzando i legami economici tra i due paesi.

Il Messico ha consolidato il suo ruolo di principale partner commerciale degli Stati Uniti, con scambi bilaterali che hanno raggiunto livelli storici mai registrati prima. I dati ufficiali rivelano un aumento significativo dei flussi commerciali tra i due paesi, segnando un punto di svolta nelle relazioni economiche del continente americano. L'export messicano verso gli Usa ha superato i livelli precedenti, trainato soprattutto da settori chiave come l'automobilismo, l'elettronica e i beni industriali. Allo stesso tempo, l'importazione di prodotti statunitensi in Messico ha registrato una crescita costante, dimostrando un'interdipendenza economica sempre più profonda.

