Il massacro di stato in Iran dà la misura della ferocia con cui il regime vuole resistere all’ armada

La repressione in Iran si fa sempre più dura. Dopo settimane di proteste, il regime risponde con violenza, lasciando sul campo molte vittime. La tensione cresce e la comunità internazionale chiede di fermare questa ondata di violenza, ma il governo iraniano sembra deciso a resistere a ogni costo. La situazione resta molto tesa e nessuno vede ancora una via d’uscita.

Assassini fra i manifestanti e guardie nei cimiteri in Iran. Un testimone Milano. L’Amministrazione Trump ha dettato le sue condizioni alla Repubblica islamica dell’Iran – irricevibili: rinunciare al nucleare, rinunciare al sistema di missili balistici, rinunciare ai gruppi terroristici affiliati all’estero – mentre una delegazione di Israele e una dell’Arabia Saudita sono a Washington anche per capire che intenzioni ci sono dal punto di vista militare, e scongiurarle, e la Turchia, che oggi gode di un favore particolare da parte del presidente americano, si è candidata come mediatrice per, di nuovo, scongiurare un’azione militare contro l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato su Truth che un’imponente armada si sta dirigendo verso l’Iran.

Ucciso in Iran lo studente Yasin Mirzaei dell'Università di Messina

