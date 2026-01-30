Il lago dei cigni | al Massimo trionfa la fiaba eterna che ?ajkovskij non vide trionfare

Al Teatro Massimo, il pubblico ha visto una serata di pura magia con

Nato come divertimento per i nipoti nel 1871, fallito a Mosca nel 1877, rinato a San Pietroburgo nel 1895. A Palermo applausi a scena aperta e sold out per ogni recita. Jean-Sébastien Colau, insieme alle étoile Maia Makhateli e Andrea Sarri, restituisce alla platea il capolavoro con grazia, rigore e un raffinato omaggio all’Ottocento siciliano Nel buio sospeso della platea del Teatro Massimo, una bambina vestita di bianco agita le gambe a tempo di musica. I piedi non toccano terra: penzolano dal bordo della poltrona, troppo corti per arrivare al pavimento. Non cede alla durata dello spettacolo, non mostra stanchezza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

