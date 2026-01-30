Il lago dei cigni | al Massimo trionfa la fiaba eterna che ?ajkovskij non vide trionfare
Al Teatro Massimo, il pubblico ha visto una serata di pura magia con
Nato come divertimento per i nipoti nel 1871, fallito a Mosca nel 1877, rinato a San Pietroburgo nel 1895. A Palermo applausi a scena aperta e sold out per ogni recita. Jean-Sébastien Colau, insieme alle étoile Maia Makhateli e Andrea Sarri, restituisce alla platea il capolavoro con grazia, rigore e un raffinato omaggio all’Ottocento siciliano Nel buio sospeso della platea del Teatro Massimo, una bambina vestita di bianco agita le gambe a tempo di musica. I piedi non toccano terra: penzolano dal bordo della poltrona, troppo corti per arrivare al pavimento. Non cede alla durata dello spettacolo, non mostra stanchezza.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Lago dei Cigni
“Il lago dei cigni”, la grazia dell’iconico balletto di ?ajkovskij incanta il Donizetti
«Il lago dei cigni», il celebre balletto di Tchaikovskij, incanta il pubblico con la sua eleganza e delicatezza.
L'icona di ?ajkovskij rinasce: la visione futuristica di Luciano Cannito per Il Lago dei Cigni a Torino
Dal 9 all'11 gennaio al Teatro Alfieri di Torino, il balletto Il Lago dei Cigni torna a emozionare il pubblico con la visione innovativa di Luciano Cannito.
Ultime notizie su Lago dei Cigni
Argomenti discussi: Il lago dei cigni | Teatro Duse; Coreografia nitida per Il lago dei cigni, favola amara senza tempo al Massimo; Il LAGO DEI CIGNI; Ovazioni per ‘Il lago dei cigni’ di J.-S. Colau al Teatro Massimo.
Il lago dei cigni: al Massimo trionfa la fiaba eterna che ?ajkovskij non vide trionfareNato come divertimento per i nipoti nel 1871, fallito a Mosca nel 1877, rinato a San Pietroburgo nel 1895. A Palermo applausi a scena aperta e sold out per ogni recita. Jean?Sébastien Colau, insieme a ... palermotoday.it
Martina Pasinotti illumina il Lago dei cigni a PalermoAl Teatro Massimo di Palermo prende vita una nuova, intensa edizione del Lago dei cigni, e al centro del palcoscenico brilla Martina Pasinotti. Nata a Roma nel 1995, ma profondamente legata per origin ... lasiritide.it
Pedala tutto l’anno sul Lago di Garda! Che sia primavera, estate, autunno o inverno, il nostro Bike Hotel ti offre percorsi panoramici e il massimo comfort per scoprire il lago a 360°. #bikehotel #lakegarda #cyclinglife #hotelnazionale - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.