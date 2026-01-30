Il Jolly prova a riprendere a correre

Questa sera il Jolly torna in campo in casa contro la Benedetto Cento. La squadra di Prati vuole dimenticare le ultime sconfitte contro Cus Parma e Castel San Pietro e riprendere la marcia. Il match, in programma alle 21,30 in via Primo Maggio, rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa, ora a -4 dalla capolista Budrio. I biancorossi hanno vinto sei delle ultime otto partite e puntano a sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Il Jolly (24) confida nel fattore campo per provare a ripartire. Nell'anticipo della 2ª di ritorno, la formazione cittadina ospita alle 21,30 in via Primo Maggio la Benedetto Cento (10) con l'intento di riscattare il duplice kappao rimediato con Cus Parma e Castel San Pietro che l'ha fatta scivolare a -4 dalla capolista Budrio: gli uomini di Prati, sul parquet amico, viaggiano a 84,8 punti di media con un ruolino di 6 vittorie in 8 match e non vogliono altri passaggi a vuoto. Attenzione, però, agli ospiti: Cento, in trasferta, ha conquistato 8 dei 10 punti finora conquistati e la vittoria interna con Correggio della scorsa settimana ha sicuramente regalato grande morale.

