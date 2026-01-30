Il gusto del mare a Torino | Ischia porta in città un’esperienza gastronomica inedita

A Torino, nel cuore della città, è arrivato un nuovo ristorante che porta il gusto di Ischia. Qui si possono assaporare piatti che uniscono i sapori del mare dell’isola con quelli della cucina piemontese. È un’idea nuova che già sta attirando molti curiosi e appassionati di cucina.

A Torino, in pieno centro, si è aperto un nuovo capitolo della gastronomia locale: un ristorante che porta sulle tavole della città il sapore autentico dell'isola di Ischia, con un'identità che si fonde tra tradizione marinara e territorio piemontese. Il locale, chiamato Da Costa, è stato fondato da due fratelli di origine ischitana, figli di un'antica famiglia di pescatori. Il loro progetto non è solo un'operazione commerciale, ma un tentativo di raccontare un'eredità culturale attraverso il cibo. Il menu, curato con attenzione al dettaglio, propone piatti semplici ma di grande impatto: caponata di pesce, sarde in saor, frittelle di calamari, e un'insalata di mare che rievoca le spiagge del Golfo di Napoli.

