Il Guardian | La mafia su Milano-Cortina | il problema non è la trasparenza degli appalti sono le deroghe per fare presto

La scoperta di tre fratelli ultras della Lazio che cercavano di controllare Cortina ricorda quanto la criminalità organizzata sia entrata nel mirino delle Olimpiadi invernali. Il Guardian mette in luce che il vero problema non sono le regole sugli appalti, ma le deroghe che vengono concesse per accelerare i lavori. La questione non riguarda solo la trasparenza, ma le falle che permettono alla mafia di muoversi agevolmente, portando avanti affari milionari dietro le quinte.

Quando tre fratelli ultras degli Irriducibili della Lazio sono stati beccati – cercavano di “pigliasse” Cortina come in Romanzo Criminale – è rispuntata sui giornali la punta dell’iceberg: la mafia che ha provato – e chissà in quanti casi è riuscita – a fare affari d’oro sul prossimo grande evento italiano, le Olimpiadi invernali. Il Guardian racconta con dovizia di particolari il metodo Italia: ovvero l’eterna lotta tra la trasparenza e il buco nero delle deroghe. “Secondo la Direzione Investigativa Antimafia (Dia) del governo italiano, il 38% di tutte le misure antimafia adottate in Italia nel 2024 riguardava il settore delle costruzioni, quando circa 200 cantieri di lavori pubblici sono stati indagati per sospetta infiltrazione della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

