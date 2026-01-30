Il gioiello della Lunigiana Dai fuochi sacri ai capolavori preistorici

Domenica a Pontremoli si prepara un grande spettacolo. I fuochisti di San Gimignano accendono il falò sulle rive del torrente Verde, subito dopo il pontificale in Duomo del vescovo. È il terzo dei falò beneauguranti per il patrono, e anche quest’anno la tradizione si ripete con entusiasmo, come già successo a gennaio con i fuochi di Sant’Ilario e San Nicolò.

Domenica Pontremoli festeggia con il terzo dei suoi falò bene auguranti il patrono: i ’fuochisti’ di San Gimignano accenderanno il falò sulle rive del torrente Verde a partire dal momento in cui il vescovo finito il pontificale in Duomo accenderà le luci del vescovado; e come sempre sarà uno spettacolo esaltante come lo sono stati il 13 gennaio quello di Sant’Ilario e il 17 quello di San Nicolò. I fuochi – gemellati con Modena con cui il Paese divide il patrono – sono anche una ghiotta occasione per visitare Pontremoli, l’antico borgo della Lunigiana che ha regalato all’umanità una serie di megaliti di eccezionale valore storico e archeologico: le Statue Stele, la maggior parte delle quali sono conservate nell’omonimo Museo che si trova nel Castello del Piagnaro, la fortezza che domina il centro storico, dove piazze, palazzi e chiese raccontano una storia di grande rilevanza culturale e sociale fin dal Medioevo e che il Paese porta avanti con il Premio Bancarella e tutte le iniziative letterarie di arte contemporanea – oltre che di artigianato e tradizione come Medievalis – che si svolgono in tutto l’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

