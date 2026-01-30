Il futuro dell' Irst Forlì Cambia | Confronto in consiglio comunale per tutelare un’eccellenza sanitaria

Questa mattina a Forlì si apre un nuovo capitolo per l’Irst di Meldola. La lista civica Forlì Cambia ha convocato un confronto in consiglio comunale per discutere il futuro di questa struttura sanitaria di eccellenza. L’obiettivo è trovare un modo per tutelare l’Irst, che rischia di essere messa sotto pressione da decisioni esterne. L’iniziativa ha già raccolto il sostegno di diversi consiglieri e si aspetta una discussione intensa nei prossimi giorni.

"L'Irst è un'eccellenza del territorio forlivese che rischia di essere progressivamente indebolita da questi trasferimenti", dichiarano i consiglieri de La Civica Forlì Cambia La lista civica Forlì Cambia promuove un confronto trasversale in consiglio comunale sul futuro dell'Irst Irccs di Meldola. “Il trasferimento del laboratorio di diagnostica molecolare dall'Irst di Meldola al laboratorio centrale di Pievesestina continua a generare forte preoccupazione tra i dipendenti dell'Istituto e tra i cittadini del territorio forlivese - esordisce -. Una decisione che conferma i timori, circa il futuro di questa eccellenza della sanità romagnola, espressi lo scorso giugno attraverso una nostra interrogazione in consiglio comunale".🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Irst Forlì Humanitas, le sfide della scienza: "Qui i medici del futuro. Polo d’eccellenza da tutelare" Dalla diagnosi alle cure: all'Irst un confronto tra professionisti dell'equipe di Ematologia e medici di famiglia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Irst Forlì Argomenti discussi: Futuro dell'Irst, i sindacati frenano: Stop alle fughe in avanti in attesa del piano complessivo; Irst, i sindacati. Stop a ogni atto o trasferimento prima dell’incontro del 10 febbraio; Premi ai vertici dell'Ausl, Pestelli (FdI) chiede chiarezza. La Regione: Raggiunto il 91% degli obiettivi. Irst, i sindacati. Stop a ogni atto o trasferimento prima dell’incontro del 10 febbraioFORLI’. I sindacati chiedono di essere informati e valutano positivamente il prossimo incontro sul futuro dell’Irst ma chiedono di fermare ogni atto. corriereromagna.it https://radioforli.it/28-gennaio-2026-evento-officina-forli-il-clima-e-la-foresta-urbana-e-lurgenza-di-divulgare-il-rischio/ Torna ’Officina Forlì: idee per una città che cambia’. Il ciclo di incontri 2026 – dopo il successo dell’edizione scorsa – propone uno studio olist - facebook.com facebook

