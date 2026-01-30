Il futuro del vampiro è in arrivo | Bloodlines 2 svela il piano di sviluppo per il 2026

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ha annunciato il suo piano di sviluppo fino al 2026. Nonostante le critiche e le vendite inferiori alle aspettative, gli sviluppatori confermano che continueranno a supportare il gioco anche dopo il lancio. La casa di produzione punta a mantenere vivo l’interesse dei fan e a migliorare l’esperienza di gioco nel tempo.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ha ufficialmente annunciato il proprio piano di sviluppo per il 2026, confermando il proseguimento del supporto post-lancio nonostante una ricezione critica e un’evoluzione delle vendite al di sotto delle aspettative. Il titolo, sviluppato da The Chinese Room e pubblicato da Paradox Interactive, non verrà abbandonato, ma anzi si avvia a una nuova fase di crescita con una roadmap completa che prevede aggiornamenti gratuiti e due espansioni narrative. L’annuncio, reso noto in occasione della presentazione ufficiale del calendario degli aggiornamenti, segna un punto di svolta per il gioco, che fino a oggi era stato oggetto di critiche per problemi tecnici, equilibrio instabile e scelte narrative discutibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

