Prato apre le sue porte a un incontro dedicato al futuro del distretto. La discussione si è concentrata sulla necessità di puntare sulla legalità, sull’innovazione e sulla comunicazione per rilanciare il settore manifatturiero. Due voci si sono confrontate sul ruolo della città e sulla sua immagine, in un momento di cambiamento che coinvolge tutta la comunità. È il secondo appuntamento di una serie promossa da La Nazione e Tv Prato per capire come sarà il domani di questa realtà in evoluzione.

Prato, 30 gennaio 2026 – E’ stato un dialogo a due voci sul distretto e sull ’immagine di Prato, due facce della medesima identità, il secondo dei quattro appuntamenti promossi da La Nazione e Tv Prato per discutere del presente e del futuro di una città in fase di transizione. La puntata della trasmissione « Parliamoci chiaro » è andata in onda ieri sera su Tv Prato (canale 75 o siti web) e ha visto protagoniste Fabia Romagnoli, presidente Confindustria Toscana Nord, ed Irene Sanesi, commercialista, economista della cultura, intervistate da Luigi Caroppo, capo redattore de La Nazione di Prato e Giancarlo Gisonni, direttore dell’emittente cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro del distretto. “Legalità, innovazione e comunicazione per il manifatturiero”

Approfondimenti su Prato Distretto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Prato Distretto

Argomenti discussi: Il futuro del distretto. Legalità, innovazione e comunicazione per il manifatturiero; Fare sistema per il futuro del Distretto: notevole interesse per Carpi Fashion System a Milano Unica; Motor Valley Fest 2026, a Modena l'ottava edizione del festival: La vetrina del distretto fra tradizione e innovazioni future; Foggia, una residenza universitaria nell’ex Distretto militare: firmato l'accordo. Investiamo sul futuro VIDEO.

Il futuro del distretto. Legalità, innovazione e comunicazione per il manifatturieroRomagnoli, presidente di Confindustria Toscana Nord, è stata ospite della trasmissione de La Nazione e Tv Prato sui problemi del tessile. «Ci vuole una politica industriale». Il nodo del termovalorizz ... lanazione.it

Fare sistema per il futuro del Distretto: notevole interesse per Carpi Fashion System a Milano UnicaIl sindaco di Carpi e la delegazione di Carpi Fashion System a Milano Unica In questi giorni Carpi e il saper fare delle sue imprese sono stati protagonisti sulla scena internazionale di Milano: cos ... sassuolo2000.it

dopo l’intervento di sgombero a porto vecchio, la lega guarda al futuro: tra legalità, dignità umana e progetto di valorizzazione dell’area per restituire opportunità alla città Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com - facebook.com facebook